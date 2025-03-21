Трамп пообещал выплатить сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам на 9 месяцев

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом дома.

Глава государства отметил, что готов из всоего кармана оплатить Суните Уильямс и Бутчу Уилмору девять месяцев, которые те провели на орбите из-за сломавшегося корабля Starliner.

Ранее газета The New York Times выяснила, что НАСА оценила каждый день, проведенный астронавтами на МКС, в пять долларов. Их расценивают как федеральных госслужащих, отправляющихся в командировку в соседний штат.

Корабль Boeing Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс стартовал к МКС 5 июня 2024 года. 7 сентября он в беспилотном режиме отстыковался от станции. Вместо двух недель астронавты провели на околоземной орбите 278 дополнительных дней. На Землю они должны были вернуться на Starliner, однако из-за многочисленных проблем с кораблем НАСА приняло решение отправить их обратно на корабле SpaceX Crew Dragon.