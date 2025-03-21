Турист в Таиланде получил удар веткой по голове в шлеме и не выжил

The Phuket News: Литовец получил удар веткой по голове и не выжил на Пхукете

В Таиланде турист из Литвы получил удар веткой по голове и не выжил. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Утром 20 марта 42-летний литовец ехал на мотоцикле вдоль пляжа Най Тон на курорте Пхукет. Внезапно на него упала огромная ветка сосны, не смотря на шлем, мужчина не выжил на месте.

Ветка также задела мотоцикл другого иностранца, однако тот остался невредим. Бригада судмедэкспертов осмотрела место происшествия, после чего литовца доставили в больницу для вскрытия.

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