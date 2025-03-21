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16:25, 21 марта 2025Силовые структуры

У экс-полковника ФСИН потребовали конфисковать 18 домов и 9 автомобилей в России и Испании

Прокурор подал иск об изъятии у экс-офицера ФСИН Мойсеенко активов на ₽127 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин подал иск в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга об изъятии в доход государства активов бывшего полковника ФСИН Сергея Мойсеенко, осужденного за расправу над подчиненным, который выявил недочеты при строительстве СИЗО «Кресты-2». Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В ходе проверки прокуратура установила, что с 2009 по 2017 год на госслужбе Мойсеенко заработал 11 миллионов рублей, согласно его декларации о доходах. Между тем, он является владельцем 14 объектов недвижимости в России, четырех домов в Испании и девяти автомобилей премиальных марок. Общая стоимость его имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, превышает 185 миллионов рублей.

На этом основании прокурор требует конфисковать у экс-полковника дома и наличность на сумму 127 миллионов рублей.

Рассмотрение иска назначено на 7 апреля, сообщает 47news

В 2020 году Ленинградский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы Мойсеенко, который решил избавиться от подчиненного Николая Чернова, чтобы скрыть свои махинации при строительстве СИЗО.

Вот это да!
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