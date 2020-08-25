Российский полковник заказал убийство подчиненного и сел на 15 лет

Ленинградский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего заместителя начальника управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и области полковника Сергея Мойсеенко, заказавшего убийство подчиненного Николая Чернова, чтобы скрыть свои махинации при строительстве СИЗО «Кресты-2». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Второй фигурант дела — предприниматель Игорь Захаров — осужден на 14 лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали подсудимых виновными в совершении преступления.
В суде установлено, что Мойсеенко осенью 2016 года решил устранить офицера ФСИН, сообщившего в правоохранительные органы о хищениях и взяточничестве при строительстве нового следственного изолятора. Полковник предложил убить Чернова знакомому Сабиру Садыкову. Оружием его снабдил Захаров, задолжавший Мойсеенко крупную сумму денег.
Вечером 2 марта 2017 года Садыков подкараулил жертву на дороге во Всеволожском районе Ленинградской области и выстрелил семь раз. Чернов скончался в больнице от полученных ранений.
В июне 2019 года присяжные оправдали полковника по обвинению в убийстве подчиненного, его освободили в зале суда, но на выходе сотрудники ФСБ вновь его задержали. Мойсеенко вменили получение взяток на 700 миллионов рублей.
Самая крупная в Европе тюрьма «Кресты-2» заработала в конце 2017 года. Ее строительство началось еще в 2007 году, из бюджета было выделено 12 миллиардов рублей. На протяжении десяти лет сроки сдачи объекта неоднократно переносились, а финансирование увеличилось, как минимум, вдвое. Стройка сопровождалась громкими коррупционными скандалами: несколько руководителей тюремного ведомства оказались под следствием.