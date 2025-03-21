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21:01, 21 марта 2025Интернет и СМИ

У известной юмористки во второй раз диагностировали рак кожи

Популярная канадская стендап-комикесса Кэтрин Райан рассказала о борьбе с раком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: John Phillips / Getty Images

Известная канадская актриса и комедиантка Кэтрин Райан рассказала в эпизоде своего подкаста Telling Everybody Everything о борьбе с раком кожи. Запись эпизода доступна на портале Apple Podcasts.

По словам юмористки, сначала врач на консультации сказал ей, что родинка доброкачественная и не нуждается в дополнительном уходе, но Райан настояла на ее удалении, поскольку уже однажды прошла лечение от меланомы — рака кожи. Позднее юмористка узнала, что удаленная эта родинка была злокачественной опухолью.

«Не очень приятно иметь меланому дважды в своей жизни, и у меня очевидно есть к этому генетическая предрасположенность, у меня первый фототип кожи — кельтский, самый светлый, и у меня больше ста родинок. (...) Я не появляюсь на солнце, наношу солнцезащитный крем все время, прикрываю тело, руки, лицо, но вот я второй раз узнаю о меланоме! Я думаю, какие *** еще свои родинки мне нужно обследовать?» — посетовала Райан.

По словам юмористки, если бы она доверилась словам доктора и не настояла на косметической операции, последствия могли бы быть намного более серьезными.

Ранее известная американская телеведущая и диктор новостей Моника Дин Кайзер рассказала, как она успешно прошла курс лечения и победила колоректальный рак — злокачественную опухоль прямой кишки. Кайзер отметила, что с большим вдохновением делится своей историей, чтобы побудить других вовремя проходить медицинские обследования.

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