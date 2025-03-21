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11:11, 21 марта 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России журналист Парфенов отказался от чтения новостей

Журналист Леонид Парфенов заявил, что почти не читает новости
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известный журналист Леонид Парфенов, уехавший из России, заявил, что практически полностью отказался от чтения новостей, в том числе из российских источников. Об этом он рассказал в беседе с проектом Sheinkin40, видео вышло на YouTube.

«Я удалил все Telegram-каналы, никаких больше новостей с пылу, с жару не жду, не вздрагиваю оттого, что крякнул телефон и нужно посмотреть сообщение», — отметил Парфенов. Решение перестать пристально следить за актуальными событиями журналист объяснил тем, что «невозможно все время жить в состоянии постоянного потребителя новостей».

Он уточнил, что просматривает публикации издания «Медуза» (включено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в России). При этом Парфенов отрицательно ответил на вопрос о том, читает ли он новости из российских источников. «Когда будет какое-то резонансное событие, тогда и посмотрю [новости из российских источников]. У меня нет ощущения, что я чего-то пропускаю», — пояснил он.

В декабре 2022 года стало известно, что российская полиция начала проверку Парфенова из-за неуведомления о наличии у него израильского гражданства. Уточнялось, что журналист получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не сообщил об этом в МВД России.

Вот это да!
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