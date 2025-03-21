Уехавший из России журналист Парфенов отказался от чтения новостей

Журналист Леонид Парфенов заявил, что почти не читает новости

Известный журналист Леонид Парфенов, уехавший из России, заявил, что практически полностью отказался от чтения новостей, в том числе из российских источников. Об этом он рассказал в беседе с проектом Sheinkin40, видео вышло на YouTube.

«Я удалил все Telegram-каналы, никаких больше новостей с пылу, с жару не жду, не вздрагиваю оттого, что крякнул телефон и нужно посмотреть сообщение», — отметил Парфенов. Решение перестать пристально следить за актуальными событиями журналист объяснил тем, что «невозможно все время жить в состоянии постоянного потребителя новостей».

Он уточнил, что просматривает публикации издания «Медуза» (включено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в России). При этом Парфенов отрицательно ответил на вопрос о том, читает ли он новости из российских источников. «Когда будет какое-то резонансное событие, тогда и посмотрю [новости из российских источников]. У меня нет ощущения, что я чего-то пропускаю», — пояснил он.

В декабре 2022 года стало известно, что российская полиция начала проверку Парфенова из-за неуведомления о наличии у него израильского гражданства. Уточнялось, что журналист получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не сообщил об этом в МВД России.