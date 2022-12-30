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10:43, 30 декабря 2022Интернет и СМИ

Стало известно о проверке Парфенова полицией

Полиция начала проверку в отношении Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля

Фото: Михаил Гребенщиков / Коммерсантъ

Российская полиция начала проверку в отношении известного журналиста Леонида Парфенова из-за того, что он не уведомил о наличии у него израильского гражданства. Об этом стало известно РИА Новости от источника в правоохранительных органах.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, журналист получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил об этом Министерство внутренних дел России.

Отмечается, что сейчас Парфенов находится в Грузии.

В апреле сообщалось, что журналистка Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Телеведущая с иронией отреагировала на эти данные, опубликовав ролик, где она прогуливается вдоль берега Москвы-реки. В октябре медиаменеджер Тина Канделаки показала фотографию израильского паспорта Собчак. Согласно снимку, документ был получен в сентябре 2022 года. Позже сенатор Людмила Нарусова, мать Собчак, подтвердила наличие у журналистки израильского гражданства.

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Евгения Наумова
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