Стало известно о проверке Парфенова полицией

Полиция начала проверку в отношении Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля

Российская полиция начала проверку в отношении известного журналиста Леонида Парфенова из-за того, что он не уведомил о наличии у него израильского гражданства. Об этом стало известно РИА Новости от источника в правоохранительных органах.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, журналист получил гражданство Израиля еще в 2017 году и не уведомил об этом Министерство внутренних дел России.

Отмечается, что сейчас Парфенов находится в Грузии.

В апреле сообщалось, что журналистка Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Телеведущая с иронией отреагировала на эти данные, опубликовав ролик, где она прогуливается вдоль берега Москвы-реки. В октябре медиаменеджер Тина Канделаки показала фотографию израильского паспорта Собчак. Согласно снимку, документ был получен в сентябре 2022 года. Позже сенатор Людмила Нарусова, мать Собчак, подтвердила наличие у журналистки израильского гражданства.