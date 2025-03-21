Военкор сделал удручающий вывод об отношении Европы к Украине

Военкор Стешин заявил, что Украина не оправдала потраченные Европой деньги

Украина не оправдывает вложенных в нее европейскими странами средств. Об этом в своем телеграм-канале сообщает военкор Дмитрий Стешин.

Стешин, ссылаясь на Bloomberg, пишет, что европейские страны испытывают дефицит ключевых компонентов для производства боеприпасов, в связи с чем немецкий концерн Rainmetall, занимающийся производством пороха, планирует увеличение объемов производства в два раза к 2028 году.

«Оцените горизонт планирования — 2028 год, тут через неделю уже непонятно, что произойдет. Вывод можно сделать один. Украина не оправдала потраченные на нее деньги», — отмечает военкор.Также Стешин делает акцент на том, что Вооруженные силы Украины сокращают применение артиллерии, заменяя ее дронами.

Ранее сообщалось, что Италия и Франция заблокировали помощь Украине на пять миллиардов евро, из них два миллиарда приходилось на закупку артиллерийский снарядов, в связи с чем Украина испытывает затруднения с боеприпасами.