Франция и Италия затянули согласование сокращенного пакета помощи на снаряды для Украины

Bloomberg: Франция и Италия затягивают согласование €5 млрд для Украины

Франция и Италия затянули согласование выделения Украине сокращенного пакета помощи Евросоюза на сумму 5 миллиардов долларов на закупку 2 миллионов артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно собеседникам агентства, эти две страны затягивают принятие финансовых решений, в то время как большинство членов блока, исключая Венгрию, поддерживают инициативу. Итальянские дипломаты заявили, что хотят выяснить больше финансовых и технических деталей перед согласованием помощи.

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас после обсуждения предложила принять краткосрочное решение, если нет возможности согласовать его на весь год. Изначально она предлагала выделить на нужды Киева от 20 до 40 миллиардов евро, однако позднее сумма сократилась до 5 миллиардов.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план Каллас по предоставлению Украине помощи стоимостью 40 миллиардов евро. Издание уточнило, что страны Евросоюза готовы выделить 5 миллиардов евро, которые уйдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов.

