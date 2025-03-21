Военнопленный Мерченко заявил о безразличии командиров при подготовке бойцов ВСУ

Военнопленный Дмитрий Мерченко сделал признание о подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские солдаты проходят подготовку лишь формально, сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Подготовка, честно признаться, проходила на полном безразличии», — высказался Мерченко.

Он также вспомнил разговор с проходившими полосу препятствий сослуживцами. «Они говорят, что полоса препятствия — это так! Командиры говорили: "Где можешь — бежишь, где не можешь — просто обошел препятствие сбоку и все". Говорят, в основном все препятствия так обходили», — отметил украинский военнопленный.

Ранее плененный в приграничном районе Курской области боец ВСУ Юрий Конограй рассказал, что в плен ему посоветовал сдаться инструктор по тактической медицине. Военный признался, что именно из-за этого совета при приближении российских войск сказал сослуживцам, что не будет «ни стрелять, ни идти, ничего», а сразу сдастся.