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18:49, 21 марта 2025Бывший СССР

Уничтожение российскими БПЛА бойцов «Азова» в ЛНР попало на видео

Минобороны России показало уничтожение БПЛА бойцов «Азова» в ЛНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Российские военные нанесли удар по группе бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Видео уничтожения живой силы ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) показало Минобороны России в Telegram.

«Операторы дронов группировки войск "Запад" уничтожили группу боевиков националистической бригады "Азов" в районе населенного пункта Надия», — рассказали в оборонном ведомстве.

На видео Минобороны запечатлен момент атаки российских беспилотников на бойцов ВСУ. В результате удара армии России на украинских позициях произошли взрывы.

Ранее появились кадры уничтожения самоходки «Гвоздика» ВСУ. Они были сняты в Харьковской области.

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