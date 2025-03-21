США ударили по иранской нефти

Госдеп США сообщил о четвертом при Трампе раунде санкций против иранской нефти

В четверг, 20 марта, США ввели очередные санкции, направленные против иранской нефти. Об этом со ссылкой на заявление Госдепартамента США сообщает Reuters.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства уточнила, что новый удар по нефтяным доходам Исламской республики впервые включает в себя давление на независимый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) из Китая. Эти небольшие предприятия, так называемые «самовары», считаются основными покупателями подсанкционного сырья.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что «самовары», по сути, содержат иранский режим, являющийся главным спонсором терроризма среди государств и поддерживающий режим хуситов в Йемене. Основной целью санкций против Тегерана по-прежнему остается стремление не допустить получение Тегераном ядерного оружия.

При этом агентство отмечает, что в 2022 году администрация президента Джо Байдена уже включила в санкционный список китайский НПЗ Shandong Haiyou Petrochemical. Официальные лица в Белом доме и Госдепартаменте не прокомментировали этот эпизод и не объяснили, чем он отличается от нынешних санкций.

В прошлые годы США не уделяли большого внимания небольшим китайским НПЗ, потому они мало связаны с американской финансовой системой. При этом крупные государственные китайские переработчики остановили закупки иранской нефти из-за опасности попадания под санкции, хотя официально Пекин не признает их.