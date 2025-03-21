Ушаков вспомнил разговор с Путиным перед назначением Лаврова

Ушаков вспомнил разговор с Путиным в 2004-м перед назначением Лаврова министром

Помощник президента РФ Юрий Ушаков вспомнил разговор с Владимиром Путиным в 2004 году перед назначением Сергея Лаврова министром иностранных дел. Его слова приводит телеканал «Звезда».

По словам Ушакова, тогда он сопровождал Путина в Нью-Йорке и обсуждал с ним российско-американские отношения. Тот попросил его оценить кандидатуру Лаврова, спросив об их отношениях.

Ушаков ответил президенту, что среди людей, занимающих те или иные руководящие посты в центральном аппарате и в загранучреждениях Лавров «самый талантливый, способный и самый яркий».

«Руководитель так кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил. Поэтому для меня не было неожиданностью, когда в марте 2004 года Сергей Викторович был назначен министром», — поделился Юрий Ушаков.

Лаврову 21 марта исполнилось 75 лет. Глава внешнеполитического ведомства занимает этот пост 22-й год — дольше всех в нынешнем кабинете министров.