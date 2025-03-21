В Белоруссии ответили на сообщения о побоях арестованного за шутку над инвалидом комика

МВД Белоруссии опровергло сообщения об избиении российского комика Останина

Министерство внутренних дел Белоруссии опровергло сообщения об избиении арестованного за шутку над инвалидом комика Артемия Фролова (Останина). Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале.

«В деструктивных СМИ и интернет-ресурсах распространяется ложная информация о причинении телесных повреждений при задержании и этапировании известному российскому стендаперу», — подчеркнули в белорусском МВД.

Как сообщается, Останин был задержан 17 марта в национальном аэропорту Минск, позднее его пребывание на территории республики было признано нежелательным. Впоследствии стендапер был этапирован на автомобиле на границу с Россией и передан российским правоохранительным органам. В ведомстве заявили, что белорусские правоохранители не допустили никаких побоев и недопустимых действий в отношении комика в процессе этапирования в Россию.

Ранее Останин заявил, что его избили белорусские милиционеры после задержания. Как рассказала адвокат комика Вероника Полякова, в больнице медики диагностировали у комика перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы.