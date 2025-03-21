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15:10, 21 марта 2025Бывший СССР

В Белоруссии ответили на сообщения о побоях арестованного за шутку над инвалидом комика

МВД Белоруссии опровергло сообщения об избиении российского комика Останина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Артемий Останин

Артемий Останин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министерство внутренних дел Белоруссии опровергло сообщения об избиении арестованного за шутку над инвалидом комика Артемия Фролова (Останина). Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале.

«В деструктивных СМИ и интернет-ресурсах распространяется ложная информация о причинении телесных повреждений при задержании и этапировании известному российскому стендаперу», — подчеркнули в белорусском МВД.

Как сообщается, Останин был задержан 17 марта в национальном аэропорту Минск, позднее его пребывание на территории республики было признано нежелательным. Впоследствии стендапер был этапирован на автомобиле на границу с Россией и передан российским правоохранительным органам. В ведомстве заявили, что белорусские правоохранители не допустили никаких побоев и недопустимых действий в отношении комика в процессе этапирования в Россию.

Ранее Останин заявил, что его избили белорусские милиционеры после задержания. Как рассказала адвокат комика Вероника Полякова, в больнице медики диагностировали у комика перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы.

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