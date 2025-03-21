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14:11, 21 марта 2025Россия

В экстренных службах раскрыли последствия атаки ВСУ на станцию «Суджа»

РИА Новости: При подрыве ВСУ станции в Судже загорелся остаточный газ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

При подрыве Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции «Суджа» загорелся остаточный газ. Последствия атаки раскрыл представитель экстренных служб, передает РИА Новости.

«При подрыве трубопровода диаметром 1400 миллиметров произошло горение находящегося под давлением остаточного газа», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, на данный момент выгорание остатков газа в трубе уже прекратилось. Он добавил, что транзит газа по этому трубопроводу был приостановлен еще три месяца назад.

О подрыве газоизмерительной станции на границе Курской и Сумской областей стало известно в ночь 21 марта. По данным Минобороны России, ВСУ намеренно подорвали объект. В ведомстве заявили, что провокация Киева была направлена на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Вот это да!
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