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11:21, 21 марта 2025Мир

В ЕС нашли замену отправке войск на Украину

Bloomberg: ЕС хочет усилить НАТО вместо отправки войск на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС) хотят усилить НАТО вместо отправки войск на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Большинство других стран, участвующих в переговорах, вместо этого предложили военную технику или войска для пополнения других подразделений НАТО», — отмечает агентство.

Дополнительно уточняется, что одним из ключевых противников идеи являются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая выступает против отправки войск на Украину.

Ранее портал Euractiv сообщал, что ЕС ждут проблемы с милитаризацией без участия США, так как странам сообщества придется резко нарастить военные расходы, а также у них нет практически опыта ведения боевых действий. При этом уточняется, что в случае, если Евросоюз захочет направить свои войска на Украину, то он также столкнется с большими трудностями.

Вот это да!
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