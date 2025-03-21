В ЕС нашли замену отправке войск на Украину

Bloomberg: ЕС хочет усилить НАТО вместо отправки войск на Украину

Ряд стран Европейского союза (ЕС) хотят усилить НАТО вместо отправки войск на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Большинство других стран, участвующих в переговорах, вместо этого предложили военную технику или войска для пополнения других подразделений НАТО», — отмечает агентство.

Дополнительно уточняется, что одним из ключевых противников идеи являются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая выступает против отправки войск на Украину.

Ранее портал Euractiv сообщал, что ЕС ждут проблемы с милитаризацией без участия США, так как странам сообщества придется резко нарастить военные расходы, а также у них нет практически опыта ведения боевых действий. При этом уточняется, что в случае, если Евросоюз захочет направить свои войска на Украину, то он также столкнется с большими трудностями.