Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:53, 21 марта 2025Мир

В ЕС заявили об ударе по авторитету Каллас

Politico: Авторитету Каллас был нанесен удар из-за плана по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yves Herman / Reuters

Авторитету верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас был нанесен удар из-за ее плана по предоставлению Украине помощи в 40 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Дело в том, что прежде чем представить свой план и попросить страны — участницы сообщества выделить еще больше денег, Каллас не провела с ними должных консультаций (...) Удар по ее авторитету очевиден», — передает журнал слова одного из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Один из источников издания указал на то, что Каллас «продолжает вести себя как премьер-министр, не понимания, что теперь у нее другая работа».

Ранее Politico сообщил, что план Каллас был испорчен в самом начале реализации. В качестве причины собеседники издания назвали тот факт, что главе евродипломатии не удалось заручиться предварительным согласием важнейших заинтересованных сторон.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебрасывают резервы, чтобы прорвать окружение под Курском. Что об этом известно?

    Появились кадры удара по зданию СБУ в Краматорске

    В России начнут по-новому обращаться с мусором

    Эстония перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта

    В ВСУ признали необходимость выхода из Курской области

    Названы города России с возможностью взять «вторичку» в семейную ипотеку

    От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать смягчения риторики

    Расследование дела в отношении приказавшего нанести удар по школе в Судже завершено

    Раскрыта не связанная с деменцией причина ухудшения памяти

    Вяльбе отреагировала на избрание нового главы МОК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше