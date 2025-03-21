В ЕС заявили об ударе по авторитету Каллас

Politico: Авторитету Каллас был нанесен удар из-за плана по Украине

Авторитету верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас был нанесен удар из-за ее плана по предоставлению Украине помощи в 40 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Дело в том, что прежде чем представить свой план и попросить страны — участницы сообщества выделить еще больше денег, Каллас не провела с ними должных консультаций (...) Удар по ее авторитету очевиден», — передает журнал слова одного из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Один из источников издания указал на то, что Каллас «продолжает вести себя как премьер-министр, не понимания, что теперь у нее другая работа».

Ранее Politico сообщил, что план Каллас был испорчен в самом начале реализации. В качестве причины собеседники издания назвали тот факт, что главе евродипломатии не удалось заручиться предварительным согласием важнейших заинтересованных сторон.