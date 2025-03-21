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15:28, 21 марта 2025Мир

В Европе назвали условия предоставления гарантий безопасности Украине

Сийярто: Предоставление Украине гарантий необходимо рассматривать поэтапно
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: David Dee / Reuters

Проблему предоставления гарантий безопасности Украине необходимо рассматривать поэтапно. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Сначала необходимо достичь прекращения огня, затем переговорного процесса с достижением соглашения о мире. Все необходимо делать поэтапно, нельзя смешивать», — отметил глава МИД.

По словам Сийярто, в вопросе гарантий безопасности необходимо «двигаться поэтапно». Он подчеркнул роль вероятного соглашения России и США в этом контексте и выразил надежду, что Евросоюз не будет препятствовать его заключению.

Ранее Сийярто заявил, что Украина может стать буферной зоной между Россией и Европой, если с этим согласятся ведущие мировые державы.

Вот это да!
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