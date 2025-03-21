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17:15, 21 марта 2025Мир

В ФБР начались сокращения

Reuters: ФБР сократило отдел по борьбе с преступностью в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) сократило отдел по борьбе с преступностью в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.

По информации агентства, из отдела, который при полном штате «насчитывал сотни сотрудников», перевели 16 человек в другие департаменты. Собеседники издания отмечают, что в ФБР рассматривается возможность полного расформирования отдела.

Ране стало известно, что спецслужбы США приостановили ряд контрразведывательных операций в отношении России.

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