В ФБР начались сокращения

Reuters: ФБР сократило отдел по борьбе с преступностью в США

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) сократило отдел по борьбе с преступностью в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.

По информации агентства, из отдела, который при полном штате «насчитывал сотни сотрудников», перевели 16 человек в другие департаменты. Собеседники издания отмечают, что в ФБР рассматривается возможность полного расформирования отдела.

Ране стало известно, что спецслужбы США приостановили ряд контрразведывательных операций в отношении России.