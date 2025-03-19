США приостановили контрразведывательные операции в отношении России

Reuters: В США приостановили контрразведывательные операции в отношении РФ

Американские спецслужбы приостановили ряд контрразведывательных операций в отношении России в рамках усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших чиновников, участвовавших в рабочих группах.

«Регулярные встречи между Советом национальной безопасности (СНБ) и представителями европейских органов национальной безопасности стали незапланированными, а СНБ также прекратил официальную координацию усилий между агентствами США, в том числе с ФБР, Министерством внутренней безопасности и Государственным департаментом» — пишет издание.

Инициатива по созданию рабочих групп для отслеживания диверсий, дезинформации и кибератак со стороны России, была разработана по поручению экс-президента США Джо Байдена. Reuters отмечает, что, на данный момент, неизвестно приказал ли Трамп прекратить всю работу по данным направлениям.

14 марта американский лидер заявил о том, что избавится от бардака в отношениях с Россией, возникшего в результате президентства Джо Байдена. 28 февраля стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России.