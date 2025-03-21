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19:05, 21 марта 2025Мир

В Финляндии назвали власти Великобритании идиотами

Малинен: Власти Великобритании идиоты, Россия может потопить их «Сарматом»
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Stefan Rousseau / Pool via Reuters

Власти Великобритании являются идиотами, поскольку у них нет реальных козырей против России, ведь она может потопить Соединенное Королевство одним ударом баллистической ракеты «Сармат». Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Британскому премьер-министру Киру Стармеру и всему высшему военному командованию Великобритании было бы полезно осознать, что Россия способна потопить ваш остров в считаные минуты. Президент США Дональд Трамп также успешно контролирует ваше же ядерное оружие. Если вы намерены играть в эту ядерную игру, то вам нужно иметь при себе хотя бы реальные козыри. Идиоты», — написал эксперт.

По словам Малинена, одного удара «Сармата» хватило бы для российского гипотетического удара, который мог бы потопить территорию всего государства.

Ранее издание Daily Express со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. По словам высокопоставленного чиновника из Военно-морских сил королевства, силы ядерного сдерживания Британии «полностью независимы» и не зависят от позиции Вашингтона.

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