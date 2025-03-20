В Британии высказались о применении ядерного оружия для сдерживания России. Какую роль в этом могут сыграть США?

DE: Лондон может использовать ядерное оружие против России без разрешения США

Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. По словам высокопоставленного чиновника из Военно-морских сил королевства, силы ядерного сдерживания Британии «полностью независимы» и не зависят от позиции Вашингтона.

В Лондоне растет обеспокоенность возможной уязвимостью страны из-за изменений политики Белого дома. В Британии военные считают, что это может осложнить эффективное применение ядерного потенциала для сдерживания «российской агрессии в Европе». Этот вопрос особо важен после заявлений, что Британия и Франция должны прикрывать Украину своим ядерным зонтиком вместо отправки войск в республику.

«Когда ракеты загружены в лодку, вопрос об их применении решает правительство Великобритании, и никто больше. В этом нет никаких сомнений», — подчеркнул чиновник.

Согласно плану непрерывного морского сдерживания (CASD), Великобритания постоянно поддерживает в боевой готовности как минимум одну атомную подводную лодку. Она находится в море в ожидании возможного приказа о применении ядерного оружия.

Фото: BAE Systems / Getty Images

Отправку британских военных на Украину назвали аморальным

Желание премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить британских военных на Украину в составе миротворческой миссии может привести к глобальному военному конфликту, пишет The Times.

Отправку 30 тысяч военных на российско-украинскую линию фронта назвали бессмысленной и рискованной. «Посылать военных на опасный участок при недостатке сил и вооружения — аморально», — отмечается в материале.

Кроме того, участие британских военных в военных действиях может привести к конфликту с Россией, который, вероятнее всего, не будет локальным, подчеркнула Times.

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Британия и Франция призвали к созданию коалиции по Украине

Как сообщало агентство Bloomberg, Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

По словам британских чиновников, у желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить. В частности, тем, кто не намерен отправлять миротворцев на Украину, предлагают развернуть сухопутные силы в соседних с республикой странах, предоставить военную технику или разведданные.

Впоследствии Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России.