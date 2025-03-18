Желание отправить британских военных на Украину назвали аморальным и рискованным

Times: Желание Кира Стармера отправить британских солдат на Украину аморально

Желание премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить британских военных на Украину в составе миротворческой миссии может привести к глобальному военному конфликту. Такое мнение выразила газета The Times.

Газета назвала бессмысленной и рискованной отправку 30 тысяч военных на российско-украинскую линию фронта протяженностью около двух тысяч километров. «Посылать военных на опасный участок при недостатке сил и вооружения — аморально», — отмечается в материале.

Кроме того, участие британских военных в военных действиях может привести к конфликту с Россией, который, вероятнее всего, не будет локальным, подчеркнула Times.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение отправить европейских миротворцев на Украину. Она отреагировала на эту инициативу цитатой из стихотворения «Клеветникам России» Александра Пушкина.

16 марта Times со ссылкой на британских военных сообщила, что страны Европейского союза (ЕС) планируют отправить на Украину группировки военных. Основной контингент предоставят Великобритания и Франция.