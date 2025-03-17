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05:34, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить миротворцев на Украину цитатой Пушкина

Симоньян ответила цитатой Пушкина на планы ЕС отправить миротворцев на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала цитатой из стихотворения Александра Пушкина планы ряда стран Евросоюза отправить миротворцев на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что нам в этой ситуации остается сказать? "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов"», — сказала она.

Ранее Симоньян заявила, что войска, которые страны Евросоюза планируют отправить на Украину, не воевали со времен Великой Отечественной войны и «все изнеженные».

16 марта газета Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании писала, что страны Европы хотят отправить на Украину группировку миротворцев численностью более 10 тысяч человек.

Вот это да!
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