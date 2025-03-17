Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить миротворцев на Украину цитатой Пушкина

Симоньян ответила цитатой Пушкина на планы ЕС отправить миротворцев на Украину

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала цитатой из стихотворения Александра Пушкина планы ряда стран Евросоюза отправить миротворцев на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что нам в этой ситуации остается сказать? "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов"», — сказала она.

Ранее Симоньян заявила, что войска, которые страны Евросоюза планируют отправить на Украину, не воевали со времен Великой Отечественной войны и «все изнеженные».

16 марта газета Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании писала, что страны Европы хотят отправить на Украину группировку миротворцев численностью более 10 тысяч человек.