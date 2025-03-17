Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что войска, которые ряд стран Европейского союза (ЕС) планирует отправить на Украину, не воевали со времен Великой Отечественной войны и «все изнеженные». Об этом она сказала в эфире телеканал «Россия 1», сообщает Telegram-канал «ЕЖ».
«Они собираются все это к нам присылать. Эти изнеженные солдаты, которые изнеженными были еще тогда»,— заявила она.
Ранее Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании писала, что страны Европы хотят отправить на Украину группировку миротворцев численностью более 10 тысяч человек.
15 марта президент Украины Владимир Зеленский потребовал ввести в страну войска НАТО. По его словам, в стране должен присутствовать европейский миротворческий контингент, который будет иметь поддержку со стороны США.