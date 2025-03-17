Симоньян: изнеженные войска стран Евросоюза не воевали со времен ВОВ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что войска, которые ряд стран Европейского союза (ЕС) планирует отправить на Украину, не воевали со времен Великой Отечественной войны и «все изнеженные». Об этом она сказала в эфире телеканал «Россия 1», сообщает Telegram-канал «ЕЖ».

«Они собираются все это к нам присылать. Эти изнеженные солдаты, которые изнеженными были еще тогда»,— заявила она.

Ранее Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании писала, что страны Европы хотят отправить на Украину группировку миротворцев численностью более 10 тысяч человек.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский потребовал ввести в страну войска НАТО. По его словам, в стране должен присутствовать европейский миротворческий контингент, который будет иметь поддержку со стороны США.