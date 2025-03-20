Власти Британии захотели применить ядерное оружие без согласования с США

DE: Лондон хочет бить по РФ ядерным оружием без разрешения США

Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. Об этом сообщает издание Daily Express, ссылаясь на высокопоставленного представителя британского военно-морского флота.

Как он рассказал изданию, силы ядерного сдерживания Британии «полностью независимы» и не зависят от позиции Вашингтона.

В тексте указано, что в Лондоне растет обеспокоенность возможной уязвимостью страны из-за изменений в политике Белого дома. В Британии военные считают, что это может осложнить эффективное применение ядерного потенциала для сдерживания «российской агрессии в Европе».

Согласно плану непрерывного морского сдерживания (CASD), Великобритания постоянно поддерживает в боевой готовности как минимум одну атомную подводную лодку. Она находится в море в ожидании возможного приказа о применении ядерного оружия.

Ранее бывший советник Пентагона Дэвид Пайн заявил, что Франция и Великобритания втягивают США в ядерный конфликт. Эксперт объяснил, что альянсы США с Британией и Францией являются наиболее важными из-за наличия у этих стран ядерного оружия.

При этом в конце прошлого года СМИ писали, что Штаты хотят разместить тактическое ядерное оружие в Великобритании в ближайшие несколько лет. Указывалось, что в настоящее время в Европе есть около 100 атомных бомб B61 производства США.