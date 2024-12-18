В Британии заявили о планах США разместить тактическое ядерное оружие в Европе

США могут разместить тактическое ядерное оружие в Великобритании в ближайшие несколько лет, пишет газета Telegraph.
По данным издания, американская сторона строит новое хранилище тактического ядерного оружия на военной базе Лейкенхит.
«Предполагается, что некоторые из тактических боеголовок, размещенных в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект, когда он будет завершен в ближайшие несколько лет», — говорится в статье.
Автор добавил, что в настоящее время в Европе размещено около 100 американских атомных бомб B61.
Ранее чиновники из США и Европы предложили вернуть ядерное оружие Украине для сдерживания.