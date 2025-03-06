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21:09, 6 марта 2025Мир

В США пожаловались на втягивание Вашингтона в ядерный конфликт

Экс-советник Пентагона Пайн: Франция и Британия втягивают США в ядерный конфликт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Франция и Великобритания втягивают США в ядерный конфликт. С таким утверждением выступил бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в эфире Youtube-канала Dialogue Works.

«Они делают все возможное, чтобы началась Третья мировая война, чего они, по их же словам, боятся», — отметил экс-советник оборонного ведомства США.

По мнению Пайна, альянсы США с Британией и Францией являются наиболее важными из-за наличия у этих стран ядерного оружия. При этом, из-за того, что Лондон и Париж «угрожают Третьей мировой войной с Россией», эта польза исчезает и превращается в угрозу американской национальной безопасности. Европейцам нужно завершить конфликт, который НАТО ведет руками украинцев, подчеркнул экс-советник Пентагона.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер работают в обход Европейского союза (ЕС) по вопросам помощи Украине из-за позиции Венгрии, которая готова заблокировать решения по оказанию помощи Киеву.

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