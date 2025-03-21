В Германию экстрадировали воевавшего за ВСУ насильника

В Германию экстрадировали насильника, воевавшего на стороне ВСУ

В Германию экстрадировали бывшего военнослужащего бундесвера, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был задержан по подозрению в изнасилованиях. Об этом сообщила генпрокуратура города Бамберг в федеральной земле Бавария.

«Уголовная полиция проводит расследование в отношении 30-летнего экс-военнослужащего бундесвера из округа Хоф в связи с серьезным подозрением в совершении нескольких изнасилований. Обвиняемый был экстрадирован в Германию несколько дней назад после ареста на Украине и сейчас находится в СИЗО», — указано в сообщении.

Мужчину, который часто выставлял себя героем в СМИ и социальных сетях, также обвиняют в хранении детской порнографии.

Ранее полиция немецкого города Дельменхорст провела обыски на севере страны в рамках расследования контрабанды оружия с Украины. В ходе проверок удалось обнаружить лишь пневматическое оружие и холостые ружья.