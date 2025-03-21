Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:53, 21 марта 2025Мир

В Германию экстрадировали воевавшего за ВСУ насильника

В Германию экстрадировали насильника, воевавшего на стороне ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christoph Hardt / IMAGO / Global Look Press

В Германию экстрадировали бывшего военнослужащего бундесвера, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был задержан по подозрению в изнасилованиях. Об этом сообщила генпрокуратура города Бамберг в федеральной земле Бавария.

«Уголовная полиция проводит расследование в отношении 30-летнего экс-военнослужащего бундесвера из округа Хоф в связи с серьезным подозрением в совершении нескольких изнасилований. Обвиняемый был экстрадирован в Германию несколько дней назад после ареста на Украине и сейчас находится в СИЗО», — указано в сообщении.

Мужчину, который часто выставлял себя героем в СМИ и социальных сетях, также обвиняют в хранении детской порнографии.

Ранее полиция немецкого города Дельменхорст провела обыски на севере страны в рамках расследования контрабанды оружия с Украины. В ходе проверок удалось обнаружить лишь пневматическое оружие и холостые ружья.

    Обсудить
    Последние новости

    Умер один из самых известных шпионов XX века

    Редкое явление заметили в небе над Москвой

    В Германию экстрадировали воевавшего за ВСУ насильника

    Лавров раскрыл особенность переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

    Трамп пообещал выплатить сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам

    Франция призвала применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против США

    64-летний боксер-чемпион умер во время тренировки

    В Крыму возмутились заявлением властей Украины об атаке на «Суджу»

    В Венгрии высмеяли ЕС из-за неспособности перевести часы

    Стало известно о смерти говорившего на английском языке шимпанзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше