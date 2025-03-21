В Германии провели обыски по делу о контрабанде оружия с Украины

Presseportal: В Германии провели обыски по делу о контрабанде украинского оружия

Полиция немецкого города Дельменхорст провела обыски на севере страны в рамках расследования контрабанды боевого оружия с территории Украины. Об этом сообщает Presseportal.

«Мужчин в возрасте 28 и 45 лет подозревают в использовании грузов гуманитарной помощи на Украину и с Украины для импорта военного оружия. По запросу прокуратуры Ольденбурга были выданы ордера на судебные обыски в общей сложности пяти объектов недвижимости в Норденхаме, Бутьядингене и Фареле», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе проверок удалось обнаружить лишь пневматическое оружие и холостые ружья, которые не требуют разрешения. Однако один из подозреваемых имел официальный запрет на владение оружием, что стало основанием для дополнительного расследования.

19 марта сообщалось, что Германия выделит Украине дополнительные три миллиарда евро на военную помощь. Также министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что требования России о временном прекращении огня на Украине являются неприемлемыми.