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02:32, 21 марта 2025Экономика

В Госдуме анонсировали повышение пенсии ряду россиян

Депутат Гаврилов заявил о повышении пенсии военным на 4,5 процента в октябре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов от КПРФ заявил, что в России повысят пенсию ряду граждан к концу года. Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов анонсировал повышение пенсии военным в октябре. «Согласно бюджету России на 2025 год, военные пенсии вновь увеличат осенью - в октябре предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих на 4,5 процента», — напомнил он.

Парламентарий уточнил, что увеличение выплаты произведут для пенсионеров, проходивших службу в вооруженных силах и правоохранительных структурах.

Ранее в Госдуме рассказали о повышении одного типа пенсий с 1 апреля. Речь идет о социальных пенсиях, их проиндексируют на 14,75 процента. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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