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14:01, 9 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме рассказали о повышении одного типа пенсий с 1 апреля

Депутат Бессараб: Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 14,75%
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75 процента, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Повышение одного типа пенсий она анонсировала в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, сегодня социальные пенсии получают около 4 миллионов россиян. Соответствующие выплаты могут быть назначены по старости, по инвалидности или по потере кормильца, уточнила она. При этом социальную пенсию по старости получают граждане, которые совсем не работали или работали, но не выработали трудовой стаж или не достигли достаточного уровня индивидуальных пенсионных коэффициентов, рассказала парламентарий.

«В среднем социальная пенсия по старости составит порядка 15,5 тысячи рублей, что сравняется с прожиточным минимумом пенсионера на федеральном уровне. При этом хочу напомнить: если кто-либо из пенсионеров получает пенсию ниже, чем прожиточный минимум пенсионера, то ему будут доплачивать до указанного уровня. Если региональный прожиточный минимум пенсионера ниже, то будут доплачивать из федерального бюджета, а если региональный выше, как, например, в Москве, тогда доплачивает уже региональный бюджет. Меньше никто не будет получать точно», — поделилась Бессараб.

С 1 марта 2025 года у некоторых россиян выросли пенсии и социальные выплаты, рассказывала юрист Елена Кузнецова. В частности, речь идет о военных пенсионерах. Также проиндексировано пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия.

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