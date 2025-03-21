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12:09, 21 марта 2025Россия

В Госдуме захотели выносить заочные приговоры за преступления против России

Зампред ГД Яровая: Совершивших преступления против РФ предлагается судить заочно
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Госдуме захотели выносить заочные приговоры за преступления против России. Слова заместителя председателя нижней палаты Ирины Яровой, которая приняла участие в разработке соответствующих законопроектов, приводит ТАСС.

Яровая пояснила, что заочно предлагается рассматривать дела о призывах к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности России, массовых беспорядках, развязыванию агрессивной войны, а также о распространению фейков.

Необходимость совершенствования законодательства вызвана тем, что многие подобные преступления совершаются за рубежом и фигуранты уверены в том, что не понесут ответственности, отметила вице-спикер Госдумы. Разработанные во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным законопроекты направлены на устранение пробела, добавила она.

Ранее в Госдуме захотели ужесточить наказание за попытку сорвать выборы. По словам депутата Яны Лантратовой, новая редакция статьи 141 УК РФ будет предусматривать наказание на срок от пяти до восьми лет лишения свободы.

ЖЗЛ
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