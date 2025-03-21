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19:39, 21 марта 2025Бывший СССР

В Киеве исключили контакты делегаций Украины и России на переговорах в Саудовской Аравии

Тихий: Делегаты Украины и России не будут контактировать на переговорах 24 марта
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Представители Украины и России не будут контактировать на переговорах с США, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Он уточнил, что встречи делегатов Вашингтона с командами Москвы и Киева будут идти отдельно. Дипломат объяснил, что на переговорах планируется определить параметры прекращения сторонами огня.

«Должны встретиться профессиональные люди, которые обсудят, как будет работать прекращение огня, кто будет контролировать, как будет происходить мониторинг. Нам неизвестно, как будет происходить встреча между Россией и США», — добавил Тихий.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Киевом Вашингтону списка украинских энергетических объектов, по которым не должны наноситься удары в рамках 30-дневного перемирия. По его словам, она состоится 24 марта.

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