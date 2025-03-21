В Киеве начались работы по сносу усадьбы Зеленских

В Киеве начались несанкционированные работы по сносу усадьбы мещан Зеленских

В Киеве начались несанкционированные работы по сносу усадьбы мещан Зеленских, построенной в конце XIX века. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Несмотря на приезд полиции, усадьбу продолжают разбирать строительным краном. (...) Работники, которые уничтожали здание, ждали, когда полиция поедет, чтобы дальше разбирать усадьбу», — говорится в публикации.

Кто начал демонтажные работы — неизвестно. Верховный суд Украины признал снос исторического здания незаконным.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко переложил на власти Украины ответственность за снос усадьбы. По его словам, власти города не имеют правовых инструментов заставить владельцев здания заняться его реконструкцией, а правоохранительные органы и строительные компании подрывают работу его администрации.