В Киеве обеспокоились давлением США из-за сделки по недрам

FT: Давление США из-за сделки по недрам вызвало беспокойство властей Украины

Давление США из-за сделки по использованию месторождений полезных ископаемых на Украине вызвало беспокойство властей страны. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.

«Украинские чиновники заявили, что обеспокоены тем, что на них могут оказать давление с целью заставить их пойти на невыгодные условия», — подчеркивает издание.

Источники FT рассказали о реакции Киева на обсуждение условий полноформатного соглашения по недрам США, а также о новых требованиях Вашингтона. Как отмечается, особое беспокойство вызвало решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог увязал возобновление военной помощи Украине с подписанием сделки по недрам. По его словам, президент США ясно дал понять, что на данном этапе речь идет не о полном прекращении военной помощи Украине, а о паузе.