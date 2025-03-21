В Киеве предположили более жесткие требования Трампа по недрам

FT: США добиваются новых условий по недрам на Украине

Высокопоставленные украинские чиновники, которые участвуют в переговорах с США по недрам Украины, предполагают, что администрация президента США Дональда Трампа может поставить новые, более жесткие условия для Киева. Их слова передает Financial Times (FT).

«Но я понимаю, что (...) они работают над более масштабным соглашением», — рассказал изданию один из чиновников. По словам двоих источников издания, администрация Трампа еще не предоставила эти условия.

Ранее спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что возобновление военной помощи США Украине зависит от готовности Киева к урегулированию конфликта и подписанию сделки по недрам.

Спецпредставитель подчеркнул, что у американской администрации к киевским властям встает вопрос о том, насколько серьезно они настроены в стремлении к обсуждению мира.