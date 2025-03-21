В Киеве усомнились в идее передачи АЭС США

На Украине усомнились в идее передачи атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, в пользу США, передает Reuters.
«Американцы хотели бы владеть этим — и на каком основании? Это принадлежит Украине. Хорошо, давайте передадим это США — но на каком основании?» — заявил изданию бывший высокопоставленный украинский чиновник.
По его словам, вопросы вызывает то, собираются ли США купить АЭС или возьмут их в качестве уступки.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский действительно предложил американскому лидеру Дональду Трампу украинские атомные электростанции.
«То, что я и писал вчера. Западные СМИ подтверждают сегодня. Это — безумие», — написал политик.