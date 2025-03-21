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12:29, 21 марта 2025Бывший СССР

В Киеве усомнились в идее передачи АЭС США

Reuters: На Украине усомнились в идее передачи АЭС США
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине усомнились в идее передачи атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, в пользу США, передает Reuters.

«Американцы хотели бы владеть этим — и на каком основании? Это принадлежит Украине. Хорошо, давайте передадим это США — но на каком основании?» — заявил изданию бывший высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, вопросы вызывает то, собираются ли США купить АЭС или возьмут их в качестве уступки.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский действительно предложил американскому лидеру Дональду Трампу украинские атомные электростанции.

«То, что я и писал вчера. Западные СМИ подтверждают сегодня. Это — безумие», — написал политик.

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