Губернатор подтвердил прилет дрона ВСУ по многоэтажке в Ростове

Слюсарь: В Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме из-за БПЛА

В результате атаки беспилотников в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что взрыв прогремел в доме на улице Горсоветской, 49. По словам Слюсаря, на место происшествия выехали оперативные службы. Подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее появилась информация о мощном взрыве над Ростовом-на-Дону. По словам местных жителей, звуки взрыва раздались неподалеку от микрорайона Сельмаш. Сообщалось, что один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врезался в многоэтажный дом.