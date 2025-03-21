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19:11, 21 марта 2025Экономика

В Подмосковье зафиксировали первый лесной пожар

Первый в этом году лесной пожар ликвидировали в Подмосковье
Мария Черкасова

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Первый в этом году лесной пожар ликвидировали в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области.

Огонь был зафиксирован в пятницу, 21 марта, в Озерном участковом лесничестве, в двух километрах от микрорайона Авиаторов Балашихи. Очаг возгорания составлял 0,5 гектара, из-за сильного ветра площадь пожара выросла до 0,95 гектара.

На тушение потребовалось 1,5 часа, в нем принимали участие шесть единиц техники и 14 человек личного состава лесопожарных формирований. Сообщается, что причиной пожара был человек, подозреваемые в поджоге в настоящее время устанавливаются.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин предсказал серьезные лесные пожары на территории России из-за малоснежной зимы и маловодья. Вероятно и повторение сценария лета 2010 года для Москвы. Тогда в столице из-за сильной жары и горения торфа в подмосковных лесах дымовая завеса держалась около месяца. Концентрация загрязняющих веществ на территории столицы превышала предельно допустимую норму в несколько раз.

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