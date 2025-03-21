Депутат Рады Дубинский: Украина потеряет контроль над энергетикой и портами

Украина в ближайшем будущем может лишиться контроля над энергетической инфраструктурой и стратегическими отраслями страны. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Состав украинской "технической" делегации указывает на то, что Штаты получат в процессе раздела активов Украины под мирное соглашение (гарантия безопасности своих активов): энергетику, порты», — написал политик.

Он отметил, что кроме этого в стране не осталось ничего ценного, не считая «Украинской железной дороги». При этом Дубинский допустил, что Вашингтон, получив контроль над секторами украинской экономики, может начать на этом зарабатывать, вводя тарифы.

Политик добавил, что в ходе конфликта президент Украины Владимир Зеленский потерял 30 процентов страны и население, а теперь потеряет и все стратегические отрасли.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский, вероятно, покинет пост президента страны при перемирии между Москвой и Киевом.