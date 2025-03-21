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21:55, 21 марта 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о «страшной мести» Зеленского украинцам

Депутат Дубинский: Зеленский мстит украинцам и ненавидит Дональда Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мстит гражданам страны, переставшим его любить. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Мстит страшно — насильно отправляет умирать в окопы проигранной войны, и отказывается ее заканчивать, потому что окончание войны (означает — прим. «Ленты.ру») окончание его власти над украинцами», — написал он.

Кроме того, по словам политика, глава государства ненавидит своего американского коллегу Дональда Трампа из-за его стремления урегулировать конфликт. Во время официальных бесед Зеленский благодарит президента США, но затем приказывает «кидать в него грязью в национальном телемарафоне», утверждает он.

При этом, как подчеркивает Дубинский, сами украинцы любят Трампа, а к Зеленскому, напротив, относятся крайне негативно.

Ранее депутат предположил, что украинский лидер покинет свой пост при перемирии между Москвой и Киевом. Он отметил, что проведение президентских выборов на Украине при Зеленском является «выборами Зеленского», а сам он занимается «покупкой времени» для обеспечения личных гарантий и безопасности.

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