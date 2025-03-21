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20:22, 21 марта 2025Бывший СССР

В Раде сделали заявление о снижении предельного возраста мобилизации в ВСУ

Гончаренко: В Раде не желают обсуждать снижение возраста мобилизации до 55 лет
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Депутаты Верховной Рады Украины не желают обсуждать снижение предельного возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

Гончаренко объяснил, что в украинских СМИ появились сообщения о планах Рады опустить верхнюю границу призывного возраста в украинскую армию до 55 лет.

«Речь идет о моем законопроекте №12222, который я подал еще в ноябре 2024 года. И я поднимаю этот вопрос постоянно! Но пока никто не желает выносить этот законопроект на голосование», — уточнил украинский парламентарий.

Ранее Минобороны Украины опубликовало в TikTok видео для мотивации украинцев в возрасте от 18 до 24 лет отправиться на фронт. В нем сообщается, что за подписание «молодежного контракта» они получат «подъемные», на которые можно будет купить 15 тысяч бургеров.

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