В России 90-летнюю блокадницу ударили в грудь и бросили лежать в подъезде в пыли

В Самаре ремонтник ударил 90-летнюю блокадницу в грудь и оставил лежать в пыли

В Самаре ремонтник ударил 90-летнюю жительницу блокадного Ленинграда и оставил ее лежать в подъезде в пыли. Об этом рассказали «Ленте.ру» родственники пенсионерки.

21 марта в жилом помещении этажом ниже квартиры, в которой живет россиянка, производился ремонт. Испугавшись возможного обрушения, блокадница спустилась к соседям с целью выяснить, как долго продлятся работы.

Дверь открыл молодой мужчина — один из рабочих. Выслушав вопрос пенсионерки, он ударил ее в грудь, после чего закрыл дверь. Подняться сбитой с ног женщине помог оказавшийся на площадке курьер — он доставлял пиццу в одну из квартир.

Вернувшись домой, блокадница вызвала полицию и сообщила о случившемся. Серьезных травм, по словам родственников, женщина не получила. Близкие пенсионерки опасаются, что, несмотря на принятое заявление, ударивший ее мужчина сможет избежать наказания.

Ранее в Петербурге другая жительница блокадного Ленинграда также столкнулась с противоправными действиями. Злоумышленников, которые обманным путем завладели ее денежными средствами, задержали в Ярославле. Сумма причиненного женщине ущерба составила 13 миллионов рублей.

ЖЗЛ

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