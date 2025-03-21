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01:21, 21 марта 2025Бывший СССР

В России допустили применение новой тактики по ударам в Одессе

«Военный Осведомитель» допустил применение новой тактики по ударам в Одессе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

При ударах по Одессе используется новая тактика, допустил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Есть ощущение, что у нас наконец-то догадались о том, что эффективнее наносить массированные удары по объектам в одной области / городе одновременно, а не распылять средства поражения по всей территории Украины», — говорится в публикации.

При этом Telegram-канал допустил, что перед возможной приостановкой ударов по энергетической инфраструктуре «обе стороны активно опустошают накопленные закрома, стараясь нанести как можно больший ущерб друг другу». Военный осведомитель подчеркнул, что «будущие покажут является ли новый подход к ударам действительно новой тактикой или же это была просто вынужденная мера».

Ранее в Одессе за час произошло более 15 взрывов. Воздушные силы Украины предупредили об атаке беспилотников на регион. В ряде районов города произошли перебои со светом.

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