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07:43, 21 марта 2025Экономика

В России оценили риски массовых увольнений в 2025 году

«Газета.Ru»: Больше 40 процентов компаний не исключили сокращения штата
Кирилл Луцюк

Фото: Pixabay

В 2025 году больше 40 процентов российских компаний не исключают сокращения штата. Это выяснили организаторы опроса, проведенного «Актион Кадры и HR». Их выводы процитировала «Газета.Ru».

Оказалось, что 25,6 процента компаний возможно проведут сокращения в течения ближайших трех месяцев, а около восьми процентов — до конца года. Кроме того, семь процентов не исключили, что сокращения пройдут у них в ближайшие шесть месяцев.

Впрочем, почти 60 процентов заявили, что не планируют проводить никаких сокращений. Более того, они испытывают сложности с набором необходимого им количества сотрудников.

Ранее сообщалось, что почти половина предприятий малого и среднего бизнеса в России испытывают дефицит кадров. Особенно острая нехватка наблюдается в промышленности, которая нуждается в специалистах владеющих современными технологиями, обладающих навыками работы с автоматизированными системами и промышленными роботами.

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