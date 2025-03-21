В России ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма в Крыму

В Минэке в ответ на слова Зеленского о туризме заявили о популярности Крыма

В Минэкономразвития России прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму. Слова ведомства приводит ТАСС.

В Минэке в ответ на слова Зеленского назвали Крым одним из самых популярных туристических направлений России.

«Всего с 2014 по 2024 год в гостиницах Крыма было размещено более 20 миллионов человек и еще около двух миллионов — в гостиницах Севастополя», — отметила пресс-служба министерства.

Ранее Зеленский заявил о смерти Крыма без украинцев. По его словам, в Крыму 11 лет нет туризма. Зеленский добавил, что на полуостров летом приезжали 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона — украинцы.