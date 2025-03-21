В России повторно избили сына участника СВО

В Свердловской области сверстники избили сына участника СВО

В Свердловской области сверстники избили сына участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru.

На мальчика уже не в первый раз оказывают физическое воздействие другие дети. О первом случае его избиения стало известно в феврале. Поводом для этого, по словам матери, послужило появление у сына бойца рюкзака с Чебурашкой.

Недавно ребенка участника спецоперации опять избили — это произошло в школьном туалете. Мать мальчика рассказала, что после этого ее сыну пришлось обратиться в медпункт. «Издевательства не прекращаются, судя по всему», — заявила она.

Россиянка собирается написать заявление в полицию.

Ранее сына другого участника СВО избили в Татарстане. Перед этим сверстники оскорбляли отца мальчика, который не вернулся с боевого задания. Случившимся заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.