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12:31, 21 марта 2025Россия

В России повторно избили сына участника СВО

В Свердловской области сверстники избили сына участника СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Свердловской области сверстники избили сына участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru.

На мальчика уже не в первый раз оказывают физическое воздействие другие дети. О первом случае его избиения стало известно в феврале. Поводом для этого, по словам матери, послужило появление у сына бойца рюкзака с Чебурашкой.

Недавно ребенка участника спецоперации опять избили — это произошло в школьном туалете. Мать мальчика рассказала, что после этого ее сыну пришлось обратиться в медпункт. «Издевательства не прекращаются, судя по всему», — заявила она.

Россиянка собирается написать заявление в полицию.

Ранее сына другого участника СВО избили в Татарстане. Перед этим сверстники оскорбляли отца мальчика, который не вернулся с боевого задания. Случившимся заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Вот это да!
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