Бастрыкин заинтересовался нападением на сына участника СВО

Бастрыкин запросил доклад об избиении в Татарстане сына погибшего участника СВО

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении в Татарстане на сына участника СВО. Об этом сообщает ведомство.

По данным ведомства, в Зеленодольске школьники избили сына не вернувшегося с СВО военного. Перед этим они высказали оскорбления в адрес пострадавшего и его отца.

Уточняется, что руководство учебного заведения, в котором обучается несовершеннолетний пострадавший, проигнорировало информацию об избиении своего ученика. После нападения в адрес матери мальчика стали поступать угрозы. «По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 1 статье 293 УК РФ (халатность)», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Алтае учительница угрожала выбить зубы обидевшему ее дочь школьнику.

