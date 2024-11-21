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14:18, 21 ноября 2024Россия

Российская учительница угрожала выбить зубы обидевшему ее дочь школьнику

На Алтае учительница угрожала выбить зубы обидевшему ее дочь школьнику
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

На Алтае учительница угрожала выбить зубы обидевшему ее дочь школьнику. В Telegram-канале «Республика Алтай» опубликовали аудиозапись с урока в российской школе.

По данным канала, 16-летняя школьница упала и травмировала руку. Позже медики диагностировали у нее перелом. Узнав о случившемся, мать потерпевшей, работающая педагогом в этой же школе, пришла в класс во время урока и начала оскорблять и угрожать однокласснику дочери, которого посчитала виновным в причиненной травме.

«Зачем ты трогал ее рюкзак?! Сейчас я тебе руку сломаю! (...) Если у нее что-то с рукой будет, я тебе все мозги вышибу (...) Руки выдерну, в (...) запихаю. Надели короны здесь сидят. Рядом только увижу тебя, зубы выломаю тебе», — говорила женщина, ее слова слышны на опубликованной в сети записи.

В этот момент другая учительница обратилась к ученикам фразами: «Услышали?» и «Молчите сидите!».

По факту произошедшего проверки проводят полиция и прокуратура. В Минобразования российского региона также прокомментировали инцидент, отметив, что «такие ситуации недопустимы в школах». «Учителя всегда были и должны быть образцом для детей, сохранять самообладание и достоинство в любой ситуации», — заключили в ведомстве.

Ранее в Калининграде учитель сбросил школьника со стула, обозвал «придурком» и выгнал из класса. Завуч по воспитательной работе в российской школе Татьяна Бикаева заявила, что «с жалобами никто не обращался».

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